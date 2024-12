Jugendlicher will Heckenbrand in Pliezhausen selbst löschen und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. In den Übersbergweg in Pliezhausen sind die Einsatzkräfte der Polizei am Montagmittag, gegen 14 Uhr, ausgerückt. Dort war zuvor die Hecke eines Wohngrundstücks in Brand geraten, berichtet die Polizei. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden, sodass kein größerer Sachschaden entstand. Beim Versuch, den Brand zu löschen, hatte sich ein jugendlicher Bewohner leichte Verletzungen zugezogen. Er wollte sich mit seiner Mutter selbstständig in Behandlung begeben. (pol)