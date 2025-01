Jugendlicher soll Müllcontainer auf Tübinger Schulgelände angezündet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand eines Restmüllcontainers sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend zu einem Schulgelände im Berliner Ring ausgerückt. Ein Zeuge hatte gegen 22.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er das brennende Behältnis in einem Müllraum, angrenzend an eine dortige Sporthalle bemerkt hatte.

Mehrere Jugendliche sollen vergeblich versucht haben, den Brand zu löschen, sodass der Zeuge den Container ins Freie zog, um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Die Feuerwehr löschte daraufhin den Müllcontainer, an dem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden war.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nach den Jugendlichen, die sich zwischenzeitlich entfernt hatten, konnten anhand der Personenbeschreibung vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren auf dem Schulgelände angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung wurde eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte einer der Männer den Müllcontainer auf derzeit noch unbekannte Weise in Brand gesetzt haben. Die Ermittlungen dauern an. (pol)