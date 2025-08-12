Jugendlicher schlägt Mann in Metzingen nieder und verletzt ihn schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Mann ist am Montagabend in Metzingen durch einen Jugendlichen schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach war der 38-Jährige gegen 18.40 Uhr in der Stuttgarter Straße im Bereich eines Einkaufsmarkts auf eine Gruppe Jugendlicher gestoßen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen dem Erwachsenen und einem jungen Mann aus der Gruppe.

Auf das am Boden liegende Opfer getreten

Der Streit eskalierte in der Folge und der Unbekannte schlug dem 38-Jährigen mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden ging. Im Anschluss trat er noch gegen den Mann. Die Gruppe Jugendlicher flüchtete anschließend zu Fuß und auf E-Scootern. Der 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Jugendliche der Gruppe angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen zu dem Schläger dauern an. (pol)