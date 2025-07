Jugendlicher in Trochtelfingen nach Sturz von Moped schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Bei einem Sturz ist ein Jugendlicher am Samstagnachmittag in Trochtelfingen schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad im Kreisverkehr an der Hörschwager Straße unterwegs und verließ diesen an der Ausfahrt in Richtung Sonnenbühl-Erpfingen. Kurz nach dem Kreisel löste sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Kette der Simson, worauf der Fahrer zu Fall kam. Mit ersten Erkenntnissen zufolge schweren Verletzungen wurde der Jugendliche vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Zweirad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (pol)