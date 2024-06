Jugendlicher E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Ein 86-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit einem VW Tiguan auf der Lerchenstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Moltkestraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden, 14 Jahre alten E-Scooter-Lenkers. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (pol)