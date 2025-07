Jugendlichen Radfahrer in Reutlingen erfasst und danach weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der erst nachträglich der Polizei angezeigt wurde, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 15-Jähriger vermutlich gegen 20.50 Uhr mit seinem Trekkingrad im Bereich der Jos-Weiss-Schule unterwegs, als er beim Überqueren einer Straße von einem unbekannten, dunklen Pkw erfasst worden sein soll, der nach dem Unfall weitergefahren war, ohne die erforderlichen Daten auszutauschen. Der Jugendliche, der während der Fahrt Kopfhörer trug, hatte lediglich das Quietschen von Reifen wahrgenommen. Nach dem Unfall war er mit seinem beschädigten Fahrrad weiter bis zur Pomologie gelaufen, wo er dann Angehörige informiert hatte, die ihn zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus brachten. Hiernach wurde die Polizei informiert. Eine genauere Rekonstruktion der Unfallörtlichkeit oder des Unfallgeschehens war aufgrund von Gedächtnislücken des Jugendlichen bislang nicht möglich, weshalb die Verkehrsunfallspezialisten nun nach Zeugen suchen. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrrad dürften an der Fahrzeugfront des gesuchten Fahrzeugs entsprechende Unfallschäden vorhanden sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)