Jugendliche randalieren in Reutlinger Hochhäusern und beschädigen Autos

REUTLINGEN. Zeugen zu einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen am Samstag und Sonntag im Reutlinger Wohngebiet Voller Brunnen sucht das Polizeirevier Reutlingen. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, wurden an mindestens acht in der Ferdinand-Porsche-Straße geparkten Autos jeweils der linke Außenspiegel beschädigt, berichtet die Polizei. Die Sachschäden dürften sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen.

Am Sonntagmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde aus einem der Hochhäuser in der Humboldtstraße ein Feuerlöscher aus dem 12. Stock aus einem Fenster heraus auf die Straße geworfen. Nur durch Zufall wurde dabei niemand verletzt worden. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort waren, stellten sie fest, dass eine Türe zu einer der Wohnungen eingetreten war. Zudem waren in beiden Etagen der Tiefgarage zahlreiche Lampen, Bewegungsmelder und die Griffe der Garagentore mit Lackfarbe besprüht und sämtliche Wasserhähne in der Tiefgarage aufgedreht worden. Die Sachschäden hier dürften sich auf rund 10.000 Euro summieren. Wenig später wurden aus einem Hochhaus zwei randalierende Jugendliche im siebten Obergeschoss gemeldet, die zuvor offenbar eine Scheibe am Hauseingang eingetreten hatten. Beim Eintreffen der Streifenwagen waren die beiden Jugendlichen bereits geflüchtet und konnten auch bei den nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht angetroffen werden. Nach einem weiteren Notruf konnte die Polizei noch am selben Abend zwei 14-jährige Jugendliche feststellen, die zuvor wohl an einem Hochhaus in der Humboldtstraße Sturm geklingelt hatten.

Einer von ihnen hatte eben jene Lackfarbe an den Händen, mit der die Tiefgarage beschmiert worden war. Auch die dazugehörigen Sprühdosen konnten in unmittelbarer Nähe aufgefunden und sichergestellt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Straftaten aufgenommen und geht Hinweisen nach, dass das Duo auch für die Sachbeschädigungen an den Autos infrage kommen könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)