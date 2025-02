Jugendliche in Reutlinger Bahnhofsunterführung mit Pfefferspray angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagabend ist es in der Unterführung am Reutlinger Bahnhof zu einer Auseinandersetzung gekommen, berichtet die Polizei. Derzeitigen Ermittlungen zufolge waren eine 16-Jährige und ihr 17 Jahre alter Begleiter gegen 19.10 Uhr zu Fuß in der Unterführung in Richtung Burkhardt+Weber-Straße unterwegs. Dort sollen die beiden unvermittelt von einer Jugendlichen mit Pfefferspray besprüht worden sein. Die Angreiferin, die sich in Begleitung einer weiteren Jugendlichen befunden hatte, flüchtete. Beide Geschädigte wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)