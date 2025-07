Jacken in Reutlinger Laden gestohlen und Mitarbeiter verletzt: Täter gelingt Flucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 24-Jährigen sowie seinen noch unbekannten Komplizen. Die beiden Männer betraten am Montagmittag gegen 12.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Wilhelmstraße, berichtet die Polizei. Während der noch unbekannte Täter die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, soll der 24-Jährige zwei hochwertige Jacken gestohlen und die Filiale verlassen haben. Als hierbei die Diebstahlsicherung auslöste, verfolgten zwei Ladendetektive den Flüchtigen, konnten diesen kurze Zeit später festhalten und zurück in das Bekleidungsgeschäft bringen.

Vor diesem befand sich der bislang unbekannte Tatverdächtige, der sofort auf die beiden Angestellten verbal einwirkte, seinen Bekannten loszulassen. Im weiteren Verlauf versuchte der Festgehaltenen vergeblich, sich zu befreien und verletzte hierbei einen 23-jährigen Ladendetektiv leicht. Der zweite Tatverdächtige wurde währenddessen von einem Passanten zu Boden gebracht und dort zunächst fixiert. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten konnten lediglich den 24 Jahre alten Tatverdächtigen und die beiden entwendeten Jacken antreffen. Seinem Komplizen war zwischenzeitlich die Flucht gelungen. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Flüchtige wird beschrieben mit schlanker Figur, blasser Haut, circa 190 cm groß, Tätowierung unter dem rechten Auge und am Hals. Bekleidet war er mit einem dunklen Trainingsanzug und einer dunklen Kappe. Zeugen, die das Geschehene beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 071219423333 zu melden. Insbesondere benötigt die Polizei die Unterstützung des Passanten, der einen der beiden Tatverdächtigen am Boden festgehalten hat. (pol)