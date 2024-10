In Reutlingen zu schnell unterwegs: Auto weicht Tier aus und rutscht Böschung hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf rund 27.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am frühen Freitagmorgen in Reutlingen verursacht hat, berichtet die Polizei. Der Heranwachsende war gegen zwei Uhr mit seinem Mercedes AMG auf dem Achalmer Sträßle bergab in Richtung Reutlingen unterwegs, als seinen Angaben zufolge in einer Rechtskurve ein Tier die Fahrbahn überquert haben soll. Weil er den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge nicht mit angepasster Geschwindigkeit, sondern viel zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und rutschte mit seinem Wagen eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter.

Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren blieben zum Glück unverletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden musste. (pol)