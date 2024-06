Inhalt von Müll-Lastwagen fängt in Lichtenstein Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochvormittag zu einem qualmenden Müllfahrzeug in die Rilkestraße nach Unterhausen ausgerückt. Dort war gegen neun Uhr aus noch unbekannter Ursache der im Müllauto geladene Sperrmüll in Brand geladen. Dieser wurde in der Folge auf die Straße entleert und von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Der abgelöschte Müll wurde in einem Ersatzfahrzeug abtransportiert. Verletzt wurde niemand. Ob durch den Brand ein Schaden am Müllauto entstanden ist, wird noch geprüft. (pol)