In Wittlingen gegen Bus geprallt: Motorradfahrerin schwer verletzt in Klinik geflogen

BAD URACH. Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Wittlingen erlitten, teilte die Polizei mit. Die 55-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einer BMW auf der Uracher Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrer Maschine auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Bus eines 32-Jährigen. Der Mann konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht verhindern.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Busfahrer und seine Insassen waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.500 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle.

Zudem war die Feuerwehr zur Unterstützung ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt von Wittlingen gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (pol)