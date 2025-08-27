Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

In Tübinger Lokal eingebrochen

Illustration zum Thema Einbruch
Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in Tübingen eingebrochen. Foto: Frank Rumpenhorst/DPA
Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in Tübingen eingebrochen.
Foto: Frank Rumpenhorst/DPA
TÜBINGEN. In eine Gaststätte in der Herrenberger Straße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 23.25 Uhr und 10.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er sämtliche Behältnisse, verließ den Tatort jedoch ohne Diebesgut. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft etwaige Zusammenhänge mit weiteren Fällen, die in den letzten 14 Tagen zur Anzeige gebracht wurden. (pol)
Tübingen