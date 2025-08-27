In Tübinger Lokal eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Gaststätte in der Herrenberger Straße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 23.25 Uhr und 10.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er sämtliche Behältnisse, verließ den Tatort jedoch ohne Diebesgut. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft etwaige Zusammenhänge mit weiteren Fällen, die in den letzten 14 Tagen zur Anzeige gebracht wurden. (pol)