In Tübinger Linienbus: Mann schlägt Frau und stößt sie zu Boden

TÜBINGEN. Am Samstagmorgen hat ein aggressiver Fahrgast in einem Tübinger Linienbus an der Bushaltestelle Am Stadtgraben randaliert. Das berichtet die Polizei. Gegen 09.45 Uhr fiel der 54 Jahre alte Mann durch sein Verhalten auf, woraufhin er von einer 29-jährigen Frau zunächst angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf schlug er die Frau und stieß sie zu Boden, wobei sie sich leicht verletzte.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich der durch einen Zeugen identifizierte 54-Jährige bereits von der Örtlichkeit entfernt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. (pol)