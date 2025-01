In Reutlinger Unterkunft gezündelt - Mitbewohner können löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 28-Jährigen, der am Freitagmorgen in seinem Zimmer in einer Unterkunft in der Roanner Straße gezündelt haben soll, ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann gegen 5.40 Uhr in seinem Zimmer eine mit Zeitungen gefüllte Einkaufstasche angezündet haben, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste. Sein Zimmergenosse, der das bemerkte, warf den Beutel sofort aus dem Fenster, wo er von einem weiteren Mitbewohner mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte.

Während der 28-Jährige flüchtete, alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der betrunkene Flüchtige wurde im Verlauf der Polizeifahndung an einer Bushaltestelle in der Nähe angetroffen und vorübergehend festgenommen. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)