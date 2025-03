In Reutlinger Einkaufsmarkt eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der August-Lämmle-Straße ist ein Krimineller am Sonntag unerkannt entkommen. Kurz vor 2 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der Täter über die Gebäuderückseite in den Markt eingedrungen war. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Der am Gebäude entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung vor Ort. (pol)