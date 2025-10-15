In Reutlinger Bäckerei eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht zu Mittwoch sind zwei bislang unbekannte Männer in eine Bäckereifiliale in der Kaiserpassage eingedrungen. Ein Zeuge beobachtete gegen 0.30 Uhr, wie sich das Duo gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang über die Schiebetür des Haupteingangs Zutritt verschaffte, während ein Dritter vor dem Geschäft verweilte. Trotz sofortiger Alarmierung der Polizeikräfte gelang es den Tatverdächtigen zu flüchten. Nach derzeitigem Stand beläuft sich das Diebesgut auf eine Getränkeflasche. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (pol)