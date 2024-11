In Römersteiner Sportheim eingebrochen

Unbekannte sind in einem Sportheim eingebrochen.

RÖMERSTEIN. Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Sportheim in der Aglishardter Straße eingebrochen sind. Zwischen

21 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Umkleideräumen, bevor sie nachfolgend ein weiteres Fenster aufhebelten und in die Gasträume einstiegen. Dort und in den Büroräumen dursuchten sie die Schränke und Schubladen. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf eine Trinkgeldkasse, die sie ausplünderten. Der Polizeiposten Bad Urach sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)