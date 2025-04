Auto kommt bei Römerstein von der Straße ab - Fahrerin betrunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L252 musste eine 39-jährige Autofahrerin ihren Führerschein abgeben, berichtet die Polizei. Die Frau befuhr gegen 7.20 Uhr mit einem Skoda Fabia die Landesstraße von Donnstetten herkommend in Richtung Westerheim. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr unter anderem ein Verkehrszeichen und den Zaun einer leeren Weide. Die 39-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Sie war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben.

Jedoch stellten die Beamten bei einem Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund 1,4 Promille bei ihr fest. Neben einer Blutprobe musste die 39-Jährige daraufhin auch ihren Führerschein abgeben. Der Skoda, an dem die Airbags ausgelöst hatten, war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. (pol)