PLIEZHAUUSEN. In ein Wohnhaus im Wohngebiet Baumsatz ist am Samstag, in der Zeit zwischen17.30 und 21 Uhr, eingebrochen worden. Nach mehreren Versuchen an Fenstern und Hauseingangstüre drang der Täter in das Gebäude ein, durchsuchte das Mobiliar und entwendete Wertgegenstände. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)