In Metzinger Haus eingebrochen

METZINGEN. Am frühen Sonntagmorgen ist in ein Wohnhaus in der Mörikestraße eingebrochen worden. Gegen 4.30 Uhr nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und drang über den Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in die Wohnung ein.

Hier durchwühlte er das Inventar und flüchtete anschließend unerkannt. Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (pol)