Illegales Autorennen in Reutlingen: Polizei stellt 20-Jährigen

In Reutlingen haben sich zwei Autofahrer ein illegales Autorennen in der Innenstadt geliefert. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Samstag gegen einen 20-Jährigen sowie einen weiteren bislang unbekannten Fahrzeuglenker, nachdem sie sich in der Reutlinger Innenstadt ein Fahrzeugrennen geliefert hatten.

Gegen 00.40 Uhr wurde eine Polizeistreife auf die beiden Verkehrsteilnehmer aufmerksam, als diese die Emil-Adolff-Straße in Richtung Rommelsbacher Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in renntypischer Manier befuhren. Die Fahrzeuge wurden in der Folge im Bereich der Föhrstraße durch die Streife erneut gesichtet und sollten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Mercedesfahrer entkommt unerkannt

Allerdings missachtete der Lenker eines Mercedes Benz die Anhaltezeichen und flüchtete unerkannt über einen Supermarktparkplatz in Richtung Sondelfinder Straße. Der 20-Jährige, welcher mit einem BMW unterwegs war, konnte hingegen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Föhrstraße festgestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem jungen Mann noch vor Ort der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum unbekannten Mercedes-Lenker durch das Polizeirevier Reutlingen dauern an. (pol)