Holzdiebe waren in Sonnenbühl unterwegs

SONNENBÜHL. Brennholz im Wert von rund 600 Euro ist zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, in Genkingen von einem Lagerplatz einer Schuppenanlage an der L382 in der Nähe der Abzweigung der Stuhlsteige gestohlen worden. Der Geschädigte hatte das Holz gespalten und als Meterholz zu Bündeln gepackt. Zum Abtransport der sechs nun entwendeten Holz-Bündel dürfte der Täter ein entsprechendes Fahrzeug mit Greifarm und großer Lademöglichkeit benutzt haben. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07129/92862-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)