Hoher Schaden nach Kollision zwischen Auto und Bus in Metzingen

METZINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in Metzingen ereignet, teilte die Polizei mit. Ein 78-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem Omnibus auf der Florianstraße bergaufwärts in Richtung der Wendebucht für Linienbusse unterwegs. In einem größeren Abstand vor ihm fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Audi A3 in gleicher Richtung, welche wegen eines auf ihrer Fahrbahnseite ordnungsgemäß geparkten Volvo und Gegenverkehr anhalten musste. Als der Gegenverkehr der Audi-Fahrerin signalisierte durchfahren zu können, fuhr die Frau an. Dabei übersah sie allerdings den Omnibus, dessen Fahrer den Verkehrsvorgang vorher nicht wahrgenommen hatte und von zwei parkenden Autos ausging und in diesem Moment an dem Audi vorbeifahren wollte.

Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Audi gegen den geparkten Volvo gedrückt und zwischen ihm und dem Omnibus eingekeilt. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Audi nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Blechschaden an den drei Fahrzeugen fiel mit geschätzten rund 23.000 Euro beträchtlich aus. (pol)