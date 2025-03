Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro ist in der Nacht zum Dienstag aus einem Transporter in der Römersteinstraße in Sondelfingen gestohlen worden. Das berichtet die Polizeit. Auf bislang ungeklärte Art und Weise öffnete ein oder mehrere Täter in der Zeit von

18.30 Uhr bis 6.15 Uhr die Hecktür des Firmenfahrzeugs und entwendete daraus etwa acht bis zehn Hilti Bohrmaschinen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)