Heftiger Wildunfall mit hohem Schaden bei Pfronstetten

PFRONSTETTEN. Beträchtlicher Schaden ist am Dienstagabend bei einem Wildunfall auf der B312 entstanden. Gegen 18.45 Uhr war eine 66-Jährige mit einem Skoda Citigo unterwegs auf der Bundesstraße von Pfronstetten in Richtung Oberstetten und kollidierte mit einem Wildschwein. Durch den Zusammenstoß mit dem Tier entstand am Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr schwerbeschädigter Wagen musste durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um das tote Wildschwein. (pol)