Heftiger Unfall in Tübingen mit drei Verletzten

TÜBINGEN. Am Dienstagvormittag hat sich auf dem Hagellocher Weg an der Ecke zur Kreisstraße 6914 ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und einem hohen Schaden ereignet. Kurz vor zwölf Uhr wollte ein 44 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem BMW in Richtung Hagelloch unterwegs war, nach links abbiegen, was durch einen nachfolgenden 37-Jährigen zu spät bemerkt wurde. In der Folge krachte dieser mit seinem VW Touran ins Heck des BMWs.

Sowohl der 37-jährige Unfallverursacher, als auch der 44 Jahre alte BMW-Fahrer und dessen 47-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Am VW Touran entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, während sich der Schaden am BWM auf rund 15.000 Euro beläuft. (pol)