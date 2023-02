Heftiger Unfall in Reutlingen mit einem Verletzten und 65.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Montagmittag in Reutlingen ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit einem Mercedes vom rechten Fahrbahnrand der Straße In Laisen an und setzte zu einem Wendemanöver an. Dabei kam es zur Kollision mit dem von hinten kommenden Renault eines 57 Jahre alten Mannes. Der Renault stieß dabei frontal in die linke Seite des Mercedes. Dadurch lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der Heranwachsende erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 65.000 Euro. (pol)