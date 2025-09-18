Reutlingen wird bei der Kulturnacht zum Kunsterlebnis

Eine Lichtshow von Matthias Rapp bot die Reutlinger Kulturnacht vor zehn Jahren im Spitalhof. Die Kulturnacht findet seit 2007 alle zwei Jahre statt.

REUTLINGEN. Ein Event, das regionale Kultur an ungewöhnlichen Locations erlebbar macht und zu Begegnungen und Gesprächen anregt: So könnte man die Reutlinger Kulturnacht in einem Satz charakterisieren. Bei der vom Netzwerk Kultur organisierten zehnten Ausgabe am Samstag, 27. September, gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Dass die Reutlinger Kulturnacht wieder ein Erfolg wird, daran zweifelt vom Verein Netzwerk Kultur Reutlingen niemand, denn das Kulturevent erfindet sich auch dieses Jahr wieder neu und startet bereits nachmittags um 15 Uhr.

Der Verein veranstaltete die Kulturnacht 2007 zum ersten und 2019 zum vorerst letzten Mal. 2021 und 2023 gab es wegen der Coronapandemie mit dem »Kulturpostfestival« und der »Hafenrundfahrt« auf dem Echazhafen-Gelände zwei abgespeckte Ausgaben. Bei der zehnten Auflage wird die Achalmstadt erneut ein erweitertes Spektrum an kulturellen Veranstaltungen bieten. Während von 15 bis 18 Uhr Familien- und Mitmachprogramme sowie Straßenevents für umsonst auf dem Programm stehen, kommt man von 18 bis 23 Uhr nur mit einem Ticketbändel für 18 Euro in die gut 50 Veranstaltungsorte.

Edith Koschwitz, Geschäftsführerin des veranstaltenden Vereins Netzwerk Kultur Reutlingen, Andreas Konitzer, Monika Wibmer, Barbara Hennecke, Simone Möck, Christa Schuster-Salas und Gerhard Loew (von links) freuen sich auf die Kulturnacht. Foto: Jürgen SPIESS Edith Koschwitz, Geschäftsführerin des veranstaltenden Vereins Netzwerk Kultur Reutlingen, Andreas Konitzer, Monika Wibmer, Barbara Hennecke, Simone Möck, Christa Schuster-Salas und Gerhard Loew (von links) freuen sich auf die Kulturnacht. Foto: Jürgen SPIESS

Konzept der kurzen Wege

Beibehalten wird das bewährte Konzept der kurzen Wege, welche die fußläufig erreichbaren Veranstaltungsorte miteinander verbinden. Die »Kulturnacht-Meile« zieht sich von den Wandel-Hallen über die Innenstadt bis zum Achalmbad und Wendler-Areal im Süden, nur die Stadthalle, die Paketpost und das ursprünglich angestrebte Breuninger-Gebäude am Marktplatz werden aus Kostengründen nicht bespielt. Konzertgänger sollen ebenso angelockt werden wie Freunde der leichteren Muse. Sonderausstellungen wechseln sich ab mit Lesungen, Livemusik mit theatersportlicher Improshow, Comedy mit Tanz. Edith Koschwitz, seit 18 Jahren Geschäftsführerin des veranstaltenden Vereins Netzwerk Kultur Reutlingen, verrät bei der Vorstellung des Programms die Eckpunkte des anstehenden Kulturmarathons und verweist auf einige Höhepunkte.

So bietet die SSG Reutlingen-Tübingen im Achalmbad Synchronschwimmen, in einem Verhandlungssaal des Amtsgerichts organisiert Uschi Kurz Krimi-Lesungen, das Künstlerduo Johanna Fricke und Tarmor Kühn nimmt das Publikum im Heimatmuseumsgarten in verschiedene Klangräume mit, das Kunstmuseum lädt zu einer Taschenlampenführung durch die Ausstellung »Das Politische schneiden. HAP Grieshaber und der Bauernkrieg« ein, auf dem Marktplatz versuchen Soufiane und Dave, den Tischtennis-Mäxle-Weltrekord zu knacken, und Jochen Weeber präsentiert im Café der Bäckerei Berger eine Bäckertüten-Performance.

Stadt und Sponsoren fördern das Event

Natürlich sitzen auch wieder bewährte Spielorte wie die beiden Hauptsponsoren Kreissparkasse und Volksbank, das Zeughaus, mehrere Kirchen, verschiedene Museen und Galerien, die Echazbühne und -terrasse, VHS, Stadtbibliothek, Spitalhof und Tonne-Theater, Haus der Kulturen, die Ateliers im Wendler-Areal und zahlreiche andere Kulturveranstalter mit im Boot und werden zum Schauplatz der vielfältigen Reutlinger Künstlerszene. Änderungen gibt es in der Zusammensetzung des seit 2008 bestehenden Vereins Netzwerk Kultur Reutlingen, deren Mitglieder das Organisationsteam der Kulturnacht stellen. Erste Vorsitzende sind Gerhard Loew und Andreas Konitzer und im künstlerischen Beirat sitzen neben Geschäftsführerin Edith Koschwitz der Galerist Reinhold Maas, Simone Möck und Monika Wibmer.

Gefördert wird das Kulturevent mit 20.000 Euro von der Stadt Reutlingen und mehrere Sponsoren geben nochmal rund 20.000 Euro dazu. Gleichwohl war es »ein riesiger Kraftakt, die Kulturnacht unter schwierigen Rahmenbedingungen auf die Beine zu stellen«, so Edith Koschwitz. Auch muss das aktuelle Domizil des Vereins im »Artspace W 109« in der Metzgerstraße 59, das als Organisationszentrale und Eventlocation genutzt wird, nach der Kulturnacht geräumt werden und ein neuer Standort ist nicht in Sicht. Die Hoffnung, die Kulturnacht mit verbesserten Rahmenbedingungen auch in Zukunft fortzuführen, geben die ehrenamtlichen Organisatoren dennoch nicht ganz auf. (GEA)