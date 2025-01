Heftiger Auffahrunfall in Tübingen an roter Ampel: Mann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagabend ist es auf der Reutlinger Straße in Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines VW-Sharan die Reutlinger Straße in Fahrtrichtung Reutlingen, berichtet die Polizei. Auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße bemerkte er einen an der roten Lichtzeichenanlage wartenden 56-jährigen Fahrer eines Audi Q3 zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Audi Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. (pol)