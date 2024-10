Heftiger Auffahrunfall in Holzelfingen: Auto nicht mehr fahrbereit

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZELFINGEN. Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen heftigen Auffahrunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung der L387 in die L230 bei Lichtenstein-Holzelfingen gewesen sein. Das berichtet die Polizei. Ein 30-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der L387 unterwegs und fuhr an die Einmündung in die L230 heran. Dabei übersah er eine 48-Jährige, die dort mit ihrem VW Touran verkehrsbedingt warten musste. Er krachte so heftig ins Heck des VW, dass sein Wagen in der Folge nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.