Heftiger Auffahrunfall in Dettingen: zweimal Totalschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Dettingen. Ein 19-Jähriger Lenker eines BMW fuhr gegen 2.40 Uhr in der Straße Am Heiligenbrunnen auf einen geparkten VW Golf einer 53-Jährigen auf, wodurch am BMW die Airbags auslösten. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die Fahrzeuge ineinander und mussten vom hinzugerufenen Abschleppdienst auseinandergezogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (pol)