Heftiger Auffahrunfall bei Tübingen: 15.000 Euro Schaden

TÜBINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein geschätzter Schaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B296 zwischen Tübingen und Unterjesingen ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa gegen 9.50 Uhr die Bundesstraße von Tübingen in Richtung Unterjesingen. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger mit seinem VW Golf auf Höhe der Zufahrt zum Schwärzlocher Hof verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste.

Er konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Golf, dass dieser noch auf einen davor stehenden 2er BMW einer 29-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Am Opel des Unfallverursachers dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Dieser und der VW waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (pol)