Hecke in Sondelfingen brennt: Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro

SONDELFINGEN. Ersten Erkenntnissen nach hat eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe am Dienstagnachmittag eine Hecke in der Sondelfinger Hohenschildstraße in Brand gesetzt. Kurz nach 15.30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand und verständigten die Feuerwehr.

Dank deren raschen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine danebenliegende Garage sowie ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Durch das Feuer wurden neben der Hecke eine Abdeckplane sowie ein Sonnenschirm in einem Garten beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (pol)