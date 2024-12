Hausbewohner löschen Backofenbrand in Tübingen selbst

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem gemeldeten Backofenbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagmittag in die Gmelinstraße ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten dort Bewohner eines Mehrfamilienhauses kurz nach 14 Uhr einen Backofen ausgebaut, hierbei jedoch das Stromkabel abgerissen, was einen Kabelbrand auslöste. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und

22 Einsatzkräften vor Ort kam, war das Feuer bereits durch die Hausbewohner gelöscht worden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand. (pol)