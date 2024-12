Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein in der Tannenstraße in Reutlingen abgestellter VW Golf ist am frühen Sonntagmorgen aufgebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen drei Uhr und 7.50 Uhr schlug ein Krimineller eine Seitenscheibe am Auto ein und entwendete daraus ein Mobiltelefon sowie einen Geldbeutel samt Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)