Großeinsatz von Rettungskräften wegen junger Frau auf Dach eines Tübinger Parkhauses

TÜBINGEN. In der Reutlinger Straße in Tübingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 17.10 Uhr war über Notruf eine Person auf dem Dach eines dortigen Parkhauses gemeldet worden, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Während durch Polizeibeamte mit der jungen Frau auf dem Dach Kontakt aufgenommen wurde, wurde durch die Feuerwehr ein Sprungtuch aufgebaut. Durch einen hinzukommenden Betreuer konnte die Heranwachsende schließlich dazu gebracht werden, herabzusteigen. Sie wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. (pol)