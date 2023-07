Großbrand in Walddorfhäslach - Baufirma in Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Am Nachmittag gegen 14:20 Uhr ist in einem Gewerbegebiet in Walddorfhäslach ein Feuer in einer Firma für Straßenbau ausgebrochen. Der Brand in der Betra-Benz-Straße hat sich rasch ausgebreitet. Die dunkle Rauchwolke ist weithin sichtbar, auch von der nahen B27 aus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die örtliche Feuerwehr hat Unterstützung von der Berufsfeuerwehr Reutlingen bekommen. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz und kreist über dem Gebiet. Die Brandbekämpfer versuchen das Feuer auch von einer Drehleiter aus von oben unter Kontrolle zu bringen. Augenzeugen berichten von Knallgeräuschen aus dem Gebäude, die an Explosionen erinnern.

Die Feuerwehr versucht den Brand auch von oben zu löschen. Foto: Justus Ständer

DRK-Einsatzleiter Götz Vedder sagte dem GEA vor Ort, schon bei der Anfahrt zum Brandort seien die Rauchwolken von Orschel-Hagen aus zu sehen gewesen. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte einen jungen Mann im psychischen Ausnahmezustand angetroffen. Er sei aber unverletzt gewesen. Ein Feuerwehrmann hat sich bislang leicht verletzt. Zur Unterstützung der Feuerwehr ist eine Drohne im Einsatz. (GEA)