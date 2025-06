Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In Metzingen brennt es laut GEA-Informationen auf dem Alba-Gelände an der Ziegeleistraße. Dort sind Papierpaletten in Brand geraten, das teilt die Polizei auf GEA-Nachfrage mit. Gegen 14.30 Uhr sind Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Eine riesige Rauchwolke und ein übler Geruch breiten sich über der Stadt aus. Was die Ursache für den Brand ist, ist noch unklar. Derzeit (Stand 15.23 Uhr) löscht die Feuerwehr vor Ort. (sapo)

