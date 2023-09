Grüngut brennt in Rübgarten: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhäuser

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

PLIZEHAUSEN. Ein Brand eines Grünguthaufens hat am frühen Montagmorgen gegen drei Uhr zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Äckerlestraße im Ortsteil Rübgarten geführt. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und neun Einsatzkräften im Einsatz war, konnte durch ihr rasches Eingreifen das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnhäuser verhindern. Nach jetzigen Erkenntnissen entstand weder Schaden noch wurde jemand verletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zur Brandursache nach, die auf dort entsorgte Asche aus einem Holzbackofen hinweisen. (pol)