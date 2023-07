Glimmende Plastiktüte: Feuerwehreinsatz in Reutlinger Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagabend sind die Rettungskräfte zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hagstraße ausgerückt. Ein Anwohner bemerkte gegen 21.50 Uhr einen ausgelösten Rauchmelder und wählte den Notruf. Eine Streifenwagenbesatzung stieß in einer Wohnung im Obergeschoss auf den Bewohner und eine glimmende Plastiktüte, die sie löschte.

Der Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er nach Abschluss der Untersuchungen wieder unverletzt verlassen konnte. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)