METZINGEN. Acht offenbar unverschlossen abgestellte Fahrzeuge sind von Freitag auf Samstag in Glems von einem Unbekannten angegangen worden. Zwischen 22 und 8 Uhr entwendete der Täter aus den Fahrzeugen Bargeld und ein Tablet im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 beim Polizeirevier in Metzingen zu melden. (pol)