Gewaltsamer Einbruch in Hayingen Schule: Geld aus Portokasse gestohlen

HAYINGEN. In die Schule in der Schulstraße in Hayingen sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Am Montagmorgen wurde entdeckt, dass sich Kriminelle zwischen Freitagabend, 20.15 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft hatten. Dort brachen sie weitere Türen auf und gelangten so in den Verwaltungsbereich, wo sie Schränke, Schreibtische und Schubladen durchsuchten, wobei sie verschlossene Behältnisse mit Gewalt aufstemmten.

Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, mussten sie sich mit einem kleineren Bargeldbetrag aus einer Portokasse begnügen. Die Höhe der Sachschäden an den Türen und dem Inventar kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Zwiefalten hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)