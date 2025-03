Gerüst stürzt auf Tübinger Baustelle um: Arbeiter schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Arbeiter bei einem Unfall am Montagmorgen auf einer Baustelle in der Haußerstraße in Tübingen erlitten. Das berichtet die Polizei. In einem dortigen Rohbau eines Hallen-Komplexes führte ein 65-Jähriger gegen 8.45 Uhr Arbeiten auf einem rund fünf Meter hohen, rollbaren Gerüst durch. Als das Gerüst von einem 52-jährigen Mitarbeiter geschoben wurde und in eine Vertiefung geriet, kippte es. Der 65-Jährige stürzte zu Boden und wurde von dem Gerüst eingeklemmt.

Mehrere Mitarbeiter befreiten ihn. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pol)