Geldbeutel und Sonnenbrille aus Auto auf dem Reutlinger Freibad-Parkplatz gestohlen

Das Freibad in Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein auf dem Freibadparkplatz in der Reutlinger Hermann-Hesse-Straße geparkter Pkw ist am Samstag zum Ziel eines Kriminellen geworden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen zwölf Uhr und 13 Uhr öffnete der Unbekannte den nach derzeitigem Kenntnisstand verschlossen abgestellten Wagen auf noch unbekannte Art und Weise und entwendete aus dem Inneren unter anderem eine Geldbörse sowie eine Sonnenbrille. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)