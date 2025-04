Gegen Fels geprallt: Auto kommt auf Ulmer Steige von Straße ab - Vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Samstagnachmittag ist es auf der B28, Ulmer Steige, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem vier Personen leicht verletzt worden sind. Das berichtet die Polizei. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr gegen 15.50 Uhr die Ulmer Steige von Römerstein kommend in Richtung Bad Urach. In einer Linkskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er in einer Haltebucht gegen einen Randstein und in der Folge gegen zwei Verkehrszeichen sowie einen Felsen, woraufhin er nach links abgewiesen wurde. Der Pkw kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 36-jährige Beifahrerin sowie die beiden 14 und 9 Jahre alten Mitfahrerinnen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Sachschaden an Verkehrszeichen und Randstein beläuft sich auf 1.000 Euro. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Um 17.45 Uhr konnte die Fahrbahn nach einer kurzzeitigen Vollsperrung wieder freigegeben werden. (pol)