Gefährliches Überholen: Mann ohne Fahrerlaubnis bei Tübingen unterwegs

TÜBINGEN. Ein Sprinterlenker ist am Dienstagnachmittag von der Polizei auf der B 27 bei Tübingen aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 16.50 Uhr war eine Zivilstreife der Verkehrspolizei auf der Bundesstraße zu Geschwindigkeitskontrollen unterwegs. Hierbei befuhren die Beamten den linken Fahrstreifen und wollten einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Sprinter überholen. Der Fahrer des Kastenwagens gab jedoch Gas und verhinderte dadurch das Überholmanöver.

Im Anschluss zog er rechts an dem Zivilwagen vorbei, wechselte abrupt nach links und überholte selbst ein Fahrzeug. Anschließend wechselte der Sprinterlenker wieder nach rechts, überholte verbotswidrig zwei weitere Fahrzeuge und zog so knapp vor diesen auf die linke Spur, dass die beiden Fahrer abbremsen mussten.

Daraufhin hielten die Verkehrspolizisten den Kastenwagen an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25 Jahre alte Fahrer nicht im Erlaubnis einer gültigen Fahrerlaubnis ist, gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot aufgrund mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht und er keine gültigen Kontrollblätter für den 3,5 Tonner mitführte. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und der verantwortliche Halter des Sprinters verständigt. Der 25-Jährige muss jetzt mit entsprechenden Anzeigen rechnen. (pol)