Gas- und Bremspedal verwechselt: Auto kracht in Tübinger Tiergarage gegen Wand

TÜBINGEN. Die Verwechslung von Gas- und Bremspedal dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Ottfried-Müller-Straße in Tübingen gewesen sein. Das berichtet die Polizei. Eine 29-Jährige verwechselte dort beim Einparken mit ihrem Mercedes offenbar die Pedale. Daraufhin fuhr der Wagen in einer Tiefgarage gegen eine Säule und eine Wand. Hierbei wurden die Säule, die Hauswand sowie der Pkw der Dame beschädigt. Die Fahrerin blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.