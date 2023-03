Gas und Bremse verwechselt: 85-Jähriger rast in Reutlingen mit Auto gegen Ampel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 85-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Reutlingen verursacht hat, berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes Vaneo auf der Straße Hohensteig unterwegs und wollte an der Einmündung in die Sondelfinger Straße einbiegen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er zunächst auch langsam an die Einmündung heran, verwechselte aber nachfolgend Gas- und Bremspedal wodurch der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in die Einmündung einfuhr und gegen einen Ampelmast krachte.

Ein 57-Jähriger, der mit seinem vollbesetzten Linienbus auf der Sondelfinger Straße heranfuhr, erkannte den Mercedes noch rechtzeitig und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei stürzten mehrere Passagiere im Bus, die aufgrund der nahenden Haltestelle bereits aufgestanden waren. Soweit bislang bekannt ist, wurden dabei drei Passagiere leicht verletzt, von denen eine 55-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein Großteil der Fahrgäste hatten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Unfallverursacher und seine 83-Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt. Allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Ampel ist noch nicht bekannt. (pol)