Gartenhütte in Reutlingen aufgebrochen und Spirituosen gestohlen

REUTLINGEN. Auf Spirituosen hatten es Unbekannte abgesehen, die am Sonntag in eine Gartenhütte in der Reutlinger Kleingartenanlage an der Sickenhäuser Straße eingebrochen sind. Das berichtet die Polizei. Kurz nach sieben Uhr hatte ein Zeuge zwei verdächtige Männer in der Anlage festgestellt und die Polizei alarmiert. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Wie sich anschließend herausstellte, war auf einer der Parzellen die Tür eines Gartenhauses aufgebrochen und daraus Getränke entwendet worden.

Von den beiden flüchtigen Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor: Einer von ihnen soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von sehr schlanker Statur sein. Er trug eine weiße Dreiviertel-Hose, eine dunkle Sweatjacke und eine dunkle Schildmütze. Zudem hatte er ein Tattoo an der linken Wade. Sein Begleiter war mit einer dunklen, langen Hose, einem blauen Sweatshirt mit Schriftzug auf dem Rücken und einer hellblauen Cap bekleidet. Zudem führte er eine blaue Kühltasche mit sich. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0712193940. (pol)